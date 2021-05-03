Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин начал тренироваться в общей группе

03 Мая 2021, 16:29,

Александр Кокорин наконец-то вернулся к полноценным тренировкам. В понедельник российский нападающий занимался в общей группе «Фиорентины», о чём информирует пресс-служба итальянского клуба.

В последний раз на футбольном поле Александр Кокорин появлялся ещё в начале весны, когда «Фиорентина» играла против «Ромы». С тех пор российский футболист восстанавливался после полученного повреждения.

После январского трансфера в «Фиорентину» из «Спартака» Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате всего лишь семьдесят семь минут в трёх матчах. Голами или ассистами россиянин не отмечался.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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