​Кокорин начал тренироваться в общей группе

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03 Мая 2021, 16:29,
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Александр Кокорин наконец-то вернулся к полноценным тренировкам. В понедельник российский нападающий занимался в общей группе «Фиорентины», о чём информирует пресс-служба итальянского клуба.
В последний раз на футбольном поле Александр Кокорин появлялся ещё в начале весны, когда «Фиорентина» играла против «Ромы». С тех пор российский футболист восстанавливался после полученного повреждения.
После январского трансфера в «Фиорентину» из «Спартака» Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате всего лишь семьдесят семь минут в трёх матчах. Голами или ассистами россиянин не отмечался.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин