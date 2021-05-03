​Кокорин начал тренироваться в общей группе

Александр Кокорин наконец-то вернулся к полноценным тренировкам. В понедельник российский нападающий занимался в общей группе «Фиорентины», о чём информирует пресс-служба итальянского клуба.

В последний раз на футбольном поле Александр Кокорин появлялся ещё в начале весны, когда «Фиорентина» играла против «Ромы». С тех пор российский футболист восстанавливался после полученного повреждения.

После январского трансфера в «Фиорентину» из «Спартака» Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате всего лишь семьдесят семь минут в трёх матчах. Голами или ассистами россиянин не отмечался.