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​В Италии назвали следующий клуб Роналду

03 Мая 2021, 15:53,

Журналист Клаудио Раймонди в эфире программы «Прессинг» на итальянском Sport Mediaset озвучил информацию о будущем звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду не собирается покидать «Ювентус» этим летом. Он хочет выполнить свой контракт, который рассчитан до конца июня 2022 года. После этого Криштиану планирует на протяжении дух лет играть за лиссабонский «Спортинг», - сказал Раймонди.

Напомним, что именно в «Спортинге» Криштиану Роналду начинал свой футбольный путь. Летом 2003 года талантливый португальский нападающий перебрался в «Манчестер Юнайтед», где и сделал себе имя в Европе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Спортинг Лиссабон
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Комментарии (2)
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Alex1972
03 Мая 2021, 17:24

Никому не нужен... Да и Аллегри хочется насолить за его слова.... Выбирай теперь Аньелли: Аллегри или Роналду.... Суперэгоизм...

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nebarsabarsenet
03 Мая 2021, 17:06

А я бы хотел увидеть более звёздное завершение каръеры звёздного португальца - в МЮ либо ПСЖ.

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