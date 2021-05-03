​В Италии назвали следующий клуб Роналду

Журналист Клаудио Раймонди в эфире программы «Прессинг» на итальянском Sport Mediaset озвучил информацию о будущем звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду не собирается покидать «Ювентус» этим летом. Он хочет выполнить свой контракт, который рассчитан до конца июня 2022 года. После этого Криштиану планирует на протяжении дух лет играть за лиссабонский «Спортинг», - сказал Раймонди.

Напомним, что именно в «Спортинге» Криштиану Роналду начинал свой футбольный путь. Летом 2003 года талантливый португальский нападающий перебрался в «Манчестер Юнайтед», где и сделал себе имя в Европе.