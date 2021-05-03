Шевченко: «Мечтаю возглавить «Милан»

Обладатель «Золотого мяча», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей мечте.

«Я мечтаю возглавить «Милан». Это для меня не просто команда, а огромная семья. Когда сюда приходит новый футболист, вы сразу ощущаете близость», - приводит слова украинского специалиста журналист Николо Скира в «Твиттере».

Напомним, что Шевченко защищал цвета миланской команды с 1999-го по 2006-й год, а также выступал за «россонери» на правах аренды в сезоне 2008/2009.

Пост наставника сборной Украины 44-летний специалист занимает с лета 2016-го года. Его контракт рассчитан до конца 2022-го года.