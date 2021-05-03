Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте выиграл четвёртое скудетто, выйдя на пятое место по этому показателю

03 Мая 2021, 09:10,

«Интер» под руководством Антонио Конте прервал гегемонию туринского «Ювентуса» и стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021.

Стоит отметить, что это скудетто стало для 51-летнего наставника четвертым в карьере. Ранее он выигрывал три чемпионских титула с туринским «Ювентусом».

Таким образом, Конте стал шестым тренером в истории, достигшим этой отметки. Ранее лишь пять специалистов выигрывали чемпионат Италии четыре или более раз: Джованни Трапаттони, Массимилиано Аллегри, Фабио Капелло, Марчелло Липпи и Карло Каркано.

Антони возглавил «нерадзурри» в мае 2019-го года. Его контракт рассчитан до середины следующего года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антонио Конте
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