Конте выиграл четвёртое скудетто, выйдя на пятое место по этому показателю

«Интер» под руководством Антонио Конте прервал гегемонию туринского «Ювентуса» и стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021.

Стоит отметить, что это скудетто стало для 51-летнего наставника четвертым в карьере. Ранее он выигрывал три чемпионских титула с туринским «Ювентусом».

Таким образом, Конте стал шестым тренером в истории, достигшим этой отметки. Ранее лишь пять специалистов выигрывали чемпионат Италии четыре или более раз: Джованни Трапаттони, Массимилиано Аллегри, Фабио Капелло, Марчелло Липпи и Карло Каркано.

Антони возглавил «нерадзурри» в мае 2019-го года. Его контракт рассчитан до середины следующего года.