Лукаку - о скудетто: «Это лучшее, что случалось в моей карьере»

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку высказался о досрочном завоевании скудетто.

«Я очень рад за наших поклонников, команду и руководство. Мы провели прекрасный сезон. Горжусь выступлением «Интера». Это лучшее, что случалось в моей карьере. Очень надеюсь, что будем продолжать в том же духе. Сейчас я очень доволен», - цитирует бельгийского футболиста Football-Italia.

После 34-х туров «Интер» имеет в своем активе 82 балла и опережает ближайшего преследователя на 13 очков.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ромелу провел 33 поединка, отметившись 21 забитым мячом (пять - с пенальти) и десятью результативными передачами.