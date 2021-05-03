Бастони продлит контракт с «Интером»

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03 Мая 2021, 08:09,
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Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони заключит новый трудовой договор с «нерадзурри», об этом посредством «Твиттера» сообщил журналист Николо Скира.
Согласно сведениям источника, новый контракт 22-летнего исполнителя будет рассчитан до середины 2024-го года. Заработная плата игрока составит 2,8 миллиона евро.
Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2023-го года.
В текущем сезоне чемпионата Италии Алессандро провел 30 поединков, записав на свой счет три результативные передачи.
Напомним, что «Интер» досрочно стал чемпионом Италии, прервав многолетнюю гегемонию туринского «Ювентуса».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Алессандро Бастони