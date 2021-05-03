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Бастони продлит контракт с «Интером»

03 Мая 2021, 08:09,

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони заключит новый трудовой договор с «нерадзурри», об этом посредством «Твиттера» сообщил журналист Николо Скира.

Согласно сведениям источника, новый контракт 22-летнего исполнителя будет рассчитан до середины 2024-го года. Заработная плата игрока составит 2,8 миллиона евро.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2023-го года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Алессандро провел 30 поединков, записав на свой счет три результативные передачи.

Напомним, что «Интер» досрочно стал чемпионом Италии, прервав многолетнюю гегемонию туринского «Ювентуса».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Алессандро Бастони
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