Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Фонсека: «Поражение в Манчестере наложило отпечаток»

03 Мая 2021, 00:26,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека пожаловался на усталость игроков после поражения от «Сампдории» (0:2).

- У нас был хороший первый тайм после поражения в Манчестере. Ребята очень старались, но в конце первого тайма пропустили, что уже входит в привычку команды. После перерыва у нас не было сил, чтобы отреагировать. Поражение в Манчестере наложило отпечаток, - заявил Фонсека Sky Sport Italia.

- До марта мы сражались в Серии А и Лиге Европы. Не думаю, что мы сдались в чемпионате Италии. Учтите, что мы сюда приехали без 10 игроков. У нас эпидемия травм с марта, а некоторых игроков невозможно заменить, - добавил тренер.

«Рома» вряд ли поднимется выше седьмого места, к тому же может откатиться на строчку ниже.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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