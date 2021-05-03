«Удинезе»: Паратичи давил на арбитра

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино обвинил коллегу из «Ювентуса» Фабио Паратичи в давлении на арбитра. На перерыв команды уходили при счете 1:0 в пользу середняков. Паратичи стоял перед туннелем и выкрикивал гневные слова в адрес рефери. В концовке туринцы вырвали победу (2:1), и у Марино есть масса претензий к судье.

- Я зол, потому что моя команда здорово играла, я здесь, чтобы защитить ее усердный труд. Штрафной Роналду, который привел к пенальти, должен был быть назначен в нашу пользу. Рефери также мог дать пенальти за несуществующий штрафной удар. Хуан Куадрадо фолил на Йенсе Штригере-Ларсене, но не наоборот. Это чудовищная ошибка, мимо которой нельзя пройти. Уверен, что на судью повлияли слова в перерыве от руководства, тренеров и игроков «Ювентуса», - заявил Марино Sky Sport Italia.