«Рома» проиграла «Сампдории», судья не засчитал три гола из-за офсайдов у Джеко

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02 Мая 2021, 23:41,
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«Рома» окончательно бросила бороться в чемпионате Италии. В 34-м туре «волки» остались ни с чем, погостив у «Сампдории». Команда из Генуи победила со счетом 2:0 благодаря голам Адриена Силвы и Якуба Янкто. У столичной команды Эдин Джеко упустил уйму моментов. Три голевые атаки с участием боснийца отменили из-за его офсайдов, к тому же он не забил пенальти.
«Рома» - седьмая, ее соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Адриен Силва 45'
|(2:0) Янкто Якуб 65'
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Тонелли Лоренцо • Колли Омар • Ауджелло Томмазо • Дамсгор Миккель 81' ( Кандрева Антонио ( 81') • Торсби Мортен • Адриен Силва 85' ( Экдаль Альбин ( 85') • Янкто Якуб • Верре Валерио 73' ( Рамирес Гастон ( 73') • Габбьядини Маноло 73' ( Кейта Бальде ( 73')
Запасные: Лерис Мехди • Йосида Майя • Феррари Алекс • Летица Карло • Квальярелла Фабио • Ла Гумина Антонино • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
Фузато Даниэл • Манчини Джанлука • 70'Смоллинг Крис • Кумбулла Мараш 24' 64' ( Ибаньес Рожер ( 64') • Сантон Давиде 69' ( Пасторе Хавьер ( 69') • Кристанте Бриан • 32'Вильяр Гонсало 83' ( Дарбо Эбрима ( 83') • Перес Бруно • Мхитарян Генрих • Майораль Борха 69' ( Карсдорп Рик ( 69') • Джеко Эдин
Запасные: Рейнолдс Брайан • Фасио Федерико • Киерво Риккардо • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Миранте Антонио
02 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Сампдория, Эдин Джеко