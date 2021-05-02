Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» проиграла «Сампдории», судья не засчитал три гола из-за офсайдов у Джеко

02 Мая 2021, 23:41,

«Рома» окончательно бросила бороться в чемпионате Италии. В 34-м туре «волки» остались ни с чем, погостив у «Сампдории». Команда из Генуи победила со счетом 2:0 благодаря голам  Адриена Силвы и Якуба Янкто. У столичной команды Эдин Джеко упустил уйму моментов. Три голевые атаки с участием боснийца отменили из-за его офсайдов, к тому же он не забил пенальти.

«Рома» - седьмая, ее соперник - девятый.

Протокол игры  
Сампдория 2:0 Рома
(1:0) Адриен Силва 45'    
(2:0) Янкто Якуб 65'    
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Тонелли Лоренцо Колли Омар Ауджелло Томмазо Дамсгор Миккель   81' (Кандрева Антонио (   81') Торсби Мортен Адриен Силва   85' (Экдаль Альбин (   85') Янкто Якуб Верре Валерио   73' (Рамирес Гастон (   73') Габбьядини Маноло   73' (Кейта Бальде (   73')
Запасные: Лерис Мехди Йосида Майя Феррари Алекс Летица Карло Квальярелла Фабио Ла Гумина Антонино Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер
Фузато Даниэл Манчини Джанлука   70' Смоллинг Крис Кумбулла Мараш   24'   64' (Ибаньес Рожер (   64') Сантон Давиде   69' (Пасторе Хавьер (   69') Кристанте Бриан   32' Вильяр Гонсало   83' (Дарбо Эбрима (   83') Перес Бруно Мхитарян Генрих Майораль Борха   69' (Карсдорп Рик (   69') Джеко Эдин
Запасные: Рейнолдс Брайан Фасио Федерико Киерво Риккардо Жуан Жезус Фарелли Симоне Миранте Антонио
02 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Сампдория, Эдин Джеко
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