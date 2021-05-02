«Рома» проиграла «Сампдории», судья не засчитал три гола из-за офсайдов у Джеко

«Рома» окончательно бросила бороться в чемпионате Италии. В 34-м туре «волки» остались ни с чем, погостив у «Сампдории». Команда из Генуи победила со счетом 2:0 благодаря голам Адриена Силвы и Якуба Янкто. У столичной команды Эдин Джеко упустил уйму моментов. Три голевые атаки с участием боснийца отменили из-за его офсайдов, к тому же он не забил пенальти.

«Рома» - седьмая, ее соперник - девятый.