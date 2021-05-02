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Пирло – о чемпионстве «Интера»: «Начинается новая эра»

02 Мая 2021, 21:49,

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал волевую победу над «Удинезе» (2:1).

«Мы снова усложнили себе жизнь, но боролись до конца – это главное. Было важно победить, учитывая то, как сегодня сыграли наши конкуренты. В некоторых матчах мне не нравилось отношение игроков к делу, но сегодня всё было иначе, заключительные объятия были демонстрацией нашего единства. Мы должны продолжать в том же духе.

Чемпионство «Интера»? Поздравлю их и Конте с заслуженным титулом. Нам нужно измениться, потому что мы хотим вновь стать чемпионами. Начинается новая эра, мы хотим стать её частью», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Интер Милан, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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1
Alex1972
02 Мая 2021, 21:55

Боюсь твоя эра уже закончилась...

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