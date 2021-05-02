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Бонуччи: «Если команда довольна матчем из-за последних десяти минут, то мы не сделали выводы»

02 Мая 2021, 21:25,

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Удинезе» (2:1).

«Мы увезли домой три очка, если команда довольна матчем из-за последних десяти минут, то мы не сделали выводы.

Кажется, что мы не можем поддерживать один темп всю игру. Это сложно, но нужно сделать всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Победителя определяют детали, мы подарили «Удинезе» гол, а они – нам. Всё дело в мелочах, именно из-за них мы слишком часто теряли очки в этом сезоне.

Чемпионство «Интера»? Они были самой стабильной командой на дистанции. Поздравляю «Интер», они заслужили Скудетто, но мы ввернёмся ещё сильнее», - цитирует Бонуччи Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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nebarsabarsenet
02 Мая 2021, 21:42

Бонуччи - один из самых главных косячников в Ювентусе, наряду с Бентанкуром и Бернардески.

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