Бонуччи: «Если команда довольна матчем из-за последних десяти минут, то мы не сделали выводы»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Удинезе» (2:1).

«Мы увезли домой три очка, если команда довольна матчем из-за последних десяти минут, то мы не сделали выводы.

Кажется, что мы не можем поддерживать один темп всю игру. Это сложно, но нужно сделать всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Победителя определяют детали, мы подарили «Удинезе» гол, а они – нам. Всё дело в мелочах, именно из-за них мы слишком часто теряли очки в этом сезоне.

Чемпионство «Интера»? Они были самой стабильной командой на дистанции. Поздравляю «Интер», они заслужили Скудетто, но мы ввернёмся ещё сильнее», - цитирует Бонуччи Sky Sport Italia.