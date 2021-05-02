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Поздний дубль Роналду позволил «Ювентусу» уйти от поражения и обыграть «Удинезе»

02 Мая 2021, 20:56,

В день чемпионского титула «Интера» «Ювентус» провёл не самый лучший матч и был близок к поражению от «Удинезе» на выезде, но в итоге взял очки по максимуму. Уже на 10-й минуте Молина расстрелял ворота противника после быстрого розыгрыша штрафной. Отличных моментов у туринцев не было до 83-й минуты, когда Криштиану Роналду реализовал пенальти. Португалец успел оформить дубль до финального свистка, поразив цель с близкого расстояния.

2:1, и «Ювентус» делит второе место с «Аталантой» и «Миланом».

Протокол игры  
Удинезе 1:2 Ювентус
(1:0) Молина Науэль 10'    
    83' Роналду Криштиану (1:1)
    90' Роналду Криштиану (1:2)
Скуффет Симоне Бекао Родриго Бонифаци Кевин   84' (Самир Каэтано (   84') Нюйтинк Брэм   90' (Оуведжан Томас (   90') Молина Науэль Де Пауль Родриго   83' Уолас Соуза Арслан Толгай-Али   44'   72' (Форестьери Фернандо (   72') Стрюгер-Ларсен Йенс Перейра Роберто   55' Окака Стефано
Запасные: Де Майо Себастьян Гаспарини Мануэль Палумбо Мартин Льоренте Фернандо Макенго Жан-Виктор Зеегелаар Марвин Мичин Петар
Щесны Войцех Данило Луис Де Лихт Маттайс Бонуччи Леонардо Алекс Сандро Куадрадо Хуан   86' (Рабио Адриен (   86') Бентанкур Родриго Маккенни Уэстон   86' (Коррея Фелиш (   86') Бернардески Федерико   59' (Кулушевски Деян (   59') Дибала Пауло   66' (Мората Альваро (   66') Роналду Криштиану
Запасные: Дрэгушин Раду Ремзи Аарон Вриони Джакомо Пинсольо Карло Буффон Джанлуиджи Мело Артур Кьеллини Джорджо
02 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Удинезе
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Комментарии (9)
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2
Мансур Умаров 95
02 Мая 2021, 21:14

Надеюсь, Ювентус пробьется в ЛЧ.

2
beorn_n
02 Мая 2021, 21:05

Спасибо Куадрадо, который спас матч! Кто скажет что это сделал Криш тот явно не смотрел матч. Алегри надеюсь уже готовится и смотрит как явно играть не стоит и кто должен быть выбрашен из команды. Явнее претендента чем Берни не найти. Его обработку мяча и падение нужно показывать на мастерклассах в разделе как играют бездарные футболисты.

2
nebarsabarsenet
02 Мая 2021, 21:29

И как же Квадрат спас матч интересно? Играл абсолютно ничем не лучше всех остальных, а практически все играли отвратительно. Спас Ювентус именно Криш, хотя всю игру провёл так же, как и все. Но ты разве это признаешь, тебе же религия не позволяет.

2
beorn_n
02 Мая 2021, 21:33

Я не отвечаю друзьям политик эксперта, у кого у кого а у вашей секты точно своя религия - кришнаизм, не признающая других измов. так что смысла отвечать нет.

2
nebarsabarsenet
02 Мая 2021, 21:39

А твоё мычанье никому и не интересно, ваша хейтерская секта в шары долбится походу и практикует курение белены. В твоих буквах вообще смысла нет. Но ты попробуй всё же пояснить, как Квадрат спас Ювентус. Пасами в никуда и вечным неуспеванием к перспективным передачам, как и запаздыванием с возвращением на свою половину(ты же любишь, когда все отрабатывают в защите, толку от него не было).

7
sagittarius
02 Мая 2021, 21:04

Игра была равна, играли два...(две команды, так сказать).

1
artur_one
02 Мая 2021, 21:00

КриРо важно было забить, в последних 10 матча забить лишь двух, - ну такое себе. Всех фанов Юве с победой!!!

2
nebarsabarsenet
02 Мая 2021, 21:33

Ему важно забить в каждой игре. Но если команда играет отвратно и мяч до тебя за всю игру доходит у чужой штрафной всего пару раз и ни разу в удобной для удара точке - глупо требовать чудес. Хейтерам КР7 убиться об стенку!!!

0
artur_one
02 Мая 2021, 22:15

Ну ты утрируешь, что всего по пару раз, конечно. Никто от него не требует чудес, все мы люди. Он на то и форвард, чтобы предлагать себя, и принимать мячи любой сложности.

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