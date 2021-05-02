Поздний дубль Роналду позволил «Ювентусу» уйти от поражения и обыграть «Удинезе»

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02 Мая 2021, 20:56,
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В день чемпионского титула «Интера» «Ювентус» провёл не самый лучший матч и был близок к поражению от «Удинезе» на выезде, но в итоге взял очки по максимуму. Уже на 10-й минуте Молина расстрелял ворота противника после быстрого розыгрыша штрафной. Отличных моментов у туринцев не было до 83-й минуты, когда Криштиану Роналду реализовал пенальти. Португалец успел оформить дубль до финального свистка, поразив цель с близкого расстояния.
2:1, и «Ювентус» делит второе место с «Аталантой» и «Миланом».
Протокол игры
|(1:0) Молина Науэль 10'
|83' Роналду Криштиану (1:1)
|90' Роналду Криштиану (1:2)
Скуффет Симоне • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин 84' ( Самир Каэтано ( 84') • Нюйтинк Брэм 90' ( Оуведжан Томас ( 90') • Молина Науэль • Де Пауль Родриго • 83'Уолас Соуза • Арслан Толгай-Али 44' 72' ( Форестьери Фернандо ( 72') • Стрюгер-Ларсен Йенс • Перейра Роберто • 55'Окака Стефано
Запасные: Де Майо Себастьян • Гаспарини Мануэль • Палумбо Мартин • Льоренте Фернандо • Макенго Жан-Виктор • Зеегелаар Марвин • Мичин Петар
Щесны Войцех • Данило Луис • Де Лихт Маттайс • Бонуччи Леонардо • Алекс Сандро • Куадрадо Хуан 86' ( Рабио Адриен ( 86') • Бентанкур Родриго • Маккенни Уэстон 86' ( Коррея Фелиш ( 86') • Бернардески Федерико 59' ( Кулушевски Деян ( 59') • Дибала Пауло 66' ( Мората Альваро ( 66') • Роналду Криштиану
Запасные: Дрэгушин Раду • Ремзи Аарон • Вриони Джакомо • Пинсольо Карло • Буффон Джанлуиджи • Мело Артур • Кьеллини Джорджо
02 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Удинезе
Надеюсь, Ювентус пробьется в ЛЧ.
Спасибо Куадрадо, который спас матч! Кто скажет что это сделал Криш тот явно не смотрел матч. Алегри надеюсь уже готовится и смотрит как явно играть не стоит и кто должен быть выбрашен из команды. Явнее претендента чем Берни не найти. Его обработку мяча и падение нужно показывать на мастерклассах в разделе как играют бездарные футболисты.
И как же Квадрат спас матч интересно? Играл абсолютно ничем не лучше всех остальных, а практически все играли отвратительно. Спас Ювентус именно Криш, хотя всю игру провёл так же, как и все. Но ты разве это признаешь, тебе же религия не позволяет.
Я не отвечаю друзьям политик эксперта, у кого у кого а у вашей секты точно своя религия - кришнаизм, не признающая других измов. так что смысла отвечать нет.
А твоё мычанье никому и не интересно, ваша хейтерская секта в шары долбится походу и практикует курение белены. В твоих буквах вообще смысла нет. Но ты попробуй всё же пояснить, как Квадрат спас Ювентус. Пасами в никуда и вечным неуспеванием к перспективным передачам, как и запаздыванием с возвращением на свою половину(ты же любишь, когда все отрабатывают в защите, толку от него не было).
Игра была равна, играли два...(две команды, так сказать).
КриРо важно было забить, в последних 10 матча забить лишь двух, - ну такое себе. Всех фанов Юве с победой!!!
Ему важно забить в каждой игре. Но если команда играет отвратно и мяч до тебя за всю игру доходит у чужой штрафной всего пару раз и ни разу в удобной для удара точке - глупо требовать чудес. Хейтерам КР7 убиться об стенку!!!
Ну ты утрируешь, что всего по пару раз, конечно. Никто от него не требует чудес, все мы люди. Он на то и форвард, чтобы предлагать себя, и принимать мячи любой сложности.