Поздний дубль Роналду позволил «Ювентусу» уйти от поражения и обыграть «Удинезе»

В день чемпионского титула «Интера» «Ювентус» провёл не самый лучший матч и был близок к поражению от «Удинезе» на выезде, но в итоге взял очки по максимуму. Уже на 10-й минуте Молина расстрелял ворота противника после быстрого розыгрыша штрафной. Отличных моментов у туринцев не было до 83-й минуты, когда Криштиану Роналду реализовал пенальти. Португалец успел оформить дубль до финального свистка, поразив цель с близкого расстояния.

2:1, и «Ювентус» делит второе место с «Аталантой» и «Миланом».