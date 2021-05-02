Конте – о чемпионстве: «Одно из самых важных достижений в моей карьере»

Наставник «Интера» Антонио Конте поделился эмоциями от чемпионства.

«Сегодня вечером мы ляжем спать с мыслью о том, чего добились. Мы рады за себя, за людей, которые работали над возвращением «Интера» в элиту.

Я считаю это чемпионство одним из самых важных достижений в своей карьере. Это было сложно, потому что мне не так просто далось решение о переходе в «Интер», потому что команда явно не была конкурентоспособной. К тому же я перешёл в клуб, который является соперником «Ювентуса», где я играл много лет и доминировал в Серии А. Я принял вызов с огромным желанием, упорный труд окупил все эти жертвы», - цитирует Конте Football Italia.