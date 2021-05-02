Конте – о чемпионстве: «Одно из самых важных достижений в моей карьере»

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02 Мая 2021, 20:54,
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Наставник «Интера» Антонио Конте поделился эмоциями от чемпионства.
«Сегодня вечером мы ляжем спать с мыслью о том, чего добились. Мы рады за себя, за людей, которые работали над возвращением «Интера» в элиту.
Я считаю это чемпионство одним из самых важных достижений в своей карьере. Это было сложно, потому что мне не так просто далось решение о переходе в «Интер», потому что команда явно не была конкурентоспособной. К тому же я перешёл в клуб, который является соперником «Ювентуса», где я играл много лет и доминировал в Серии А. Я принял вызов с огромным желанием, упорный труд окупил все эти жертвы», - цитирует Конте Football Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте
Достижение отличное, но надо признать, что конкурентов не было. Юве самоустранился, благодаря бездарной политике клуба, Милан вернулся во втором круге и борьбы как таковой не было. Но это не умиляет достижения Конте, жаль только, что в Европе проиграли финал ЛЕ.
Поздравляю!