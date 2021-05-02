Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Конте – о чемпионстве: «Одно из самых важных достижений в моей карьере»

02 Мая 2021, 20:54,

Наставник «Интера» Антонио Конте поделился эмоциями от чемпионства.

«Сегодня вечером мы ляжем спать с мыслью о том, чего добились. Мы рады за себя, за людей, которые работали над возвращением «Интера» в элиту.

Я считаю это чемпионство одним из самых важных достижений в своей карьере. Это было сложно, потому что мне не так просто далось решение о переходе в «Интер», потому что команда явно не была конкурентоспособной. К тому же я перешёл в клуб, который является соперником «Ювентуса», где я играл много лет и доминировал в Серии А. Я принял вызов с огромным желанием, упорный труд окупил все эти жертвы», - цитирует Конте Football Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
02 Мая 2021, 21:13

Достижение отличное, но надо признать, что конкурентов не было. Юве самоустранился, благодаря бездарной политике клуба, Милан вернулся во втором круге и борьбы как таковой не было. Но это не умиляет достижения Конте, жаль только, что в Европе проиграли финал ЛЕ.

0
sanay
02 Мая 2021, 21:04

Поздравляю!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола