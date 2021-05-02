Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гасперини – о ничьей с «Сассуоло»: «Мы наиграли на победу»

02 Мая 2021, 19:15,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что его команда наиграла на победу в матче против «Сассуоло» (1:1).

«Мы хотели победить сегодня. Всем было очевидно, что «Интер» уже стал чемпионом, это не зависело от результата нашего матча. Я считаю, что мы сделали достаточно, чтобы сегодня победить, так было и в матче с «Ромой», но в итоге увозим лишь одно очко. Сейчас нам стоит сконцентрироваться на следующих матчах», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

После тридцати четырех туров «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая «Милан» лишь по дополнительным показателям.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Сассуоло, Джан Пьеро Гасперини
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