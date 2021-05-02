Паратичи: «Снимаем шляпу перед «Интером»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поздравил «Интер» с чемпионством.

«Поздравляем «Интер» и Конте. Мы знаем, что за каждым успехом стоит страсть, любовь к игре, самопожертвование, поэтому всегда тяжело бороться за победу.

«Интер» полностью заслужил Скудетто, снимаем перед ними шляпу», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

«Интер» стал чемпионом за четыре тура до конца. Что касается «Ювентуса», то туринский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от «Аталанты», идущей второй, на три зачетных баллов. Отметим, что подопечные Андреа Пирло сыграли на один матч меньше.