Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Паратичи: «Снимаем шляпу перед «Интером»

02 Мая 2021, 18:57,

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поздравил «Интер» с чемпионством.

«Поздравляем «Интер» и Конте. Мы знаем, что за каждым успехом стоит страсть, любовь к игре, самопожертвование, поэтому всегда тяжело бороться за победу.

«Интер» полностью заслужил Скудетто, снимаем перед ними шляпу», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

«Интер» стал чемпионом за четыре тура до конца. Что касается «Ювентуса», то туринский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от «Аталанты», идущей второй, на три зачетных баллов. Отметим, что подопечные Андреа Пирло сыграли на один матч меньше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Интер Милан, Фабио Паратичи
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Комментарии (1)
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0
Juventissimo
02 Мая 2021, 19:14

Вы еще штаны спустите перед ними:)

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