Паратичи: «Снимаем шляпу перед «Интером»

|
02 Мая 2021, 18:57,
|
|
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поздравил «Интер» с чемпионством.
«Поздравляем «Интер» и Конте. Мы знаем, что за каждым успехом стоит страсть, любовь к игре, самопожертвование, поэтому всегда тяжело бороться за победу.
«Интер» полностью заслужил Скудетто, снимаем перед ними шляпу», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.
«Интер» стал чемпионом за четыре тура до конца. Что касается «Ювентуса», то туринский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от «Аталанты», идущей второй, на три зачетных баллов. Отметим, что подопечные Андреа Пирло сыграли на один матч меньше.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Фабио Паратичи
Вы еще штаны спустите перед ними:)