«Наполи» упустил победу над «Кальяри», «Болонья» и «Фиорентина» забили по три гола

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02 Мая 2021, 17:58,
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Неудачей «Аталанты» в 34-м туре Серии А едва не воспользовался «Наполи», который мог обыграть «Кальяри» и сравняться по очкам с конкурентами в борьбе за серебро. Гол Виктора Осимхена был единственным вплоть до 90-й минуты, когда соперник сравнял счет - 1:1.
«Болонья» и «Фиорентина» выдали боевую ничью - 3:3. У хозяев Родриго Паласио оформил хет-трик, у соперника дубль у Душана Влаховича.
Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор 13'
|90' Нандес Найтан (1:1)
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Кулибали Калиду • Хюсай Эльсейд • Фабиан Руис 81' ( Элмас Эльиф ( 81') • Демме Диего • 56'Лосано Ирвинг 68' ( Политано Маттео ( 68') • Зелиньски Пётр 81' ( Бакайоко Тьемуэ ( 81') • Инсинье Лоренцо • Осимхен Виктор 76' ( Мертенс Дрис ( 76')
Запасные: Петанья Андреа • Зедадка Карим • Руй Мариу • Ррахмани Амир • Идасяк Губерт • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Максимович Никола
Краньо Алессио • Чеппители Лука 76' ( Симеоне Джованни ( 76') • Годин Диего • 32'Карбони Андреа • Дзаппа Габриэле 82' ( Калабрези Артуро ( 82') • Нандес Найтан • Дункан Альфред • Дейола Алессандро 34' 71' ( Асамоа Квадво ( 71') • Ликояннис Хараламбос 82' ( Черри Альберто ( 82') • Наингголан Раджа • Паволетти Леонардо 46'
Запасные: Ругани Даниэле • Клаван Рагнар • Валюкевич Себастьян • Педро Жоао • Викарио Гульельмо • Арести Симоне • Трипальделли Алессандро
02 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры
|Болонья
|3:3
|Фиорентина
|21' Влахович Душан (0:1)
|(1:1) Паласио Родриго 31'
|64' Бонавентура Джакомо (1:2)
|(2:2) Паласио Родриго 71'
|74' Влахович Душан (2:3)
|(3:3) Паласио Родриго 84'
Скорупски Лукаш • Томиясу Такэхиро 76' ( Ольсен Сков Андреас ( 76') • Данило Ларанжера • Сумаоро Адама • 20'Орсолини Риккардо • Сориано Роберто • Сванберг Маттиас • 47'Де Сильвестри Лоренцо • Виньято Эмануэль 90' ( Ювара Муса ( 90') • Барроу Муса • Паласио Родриго
Запасные: Урбаньски Кацпер • Бальдюрссон Андри-Фаннар • Фараго Паоло • Поли Андреа • Антов Валентин • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор • Рабби Симоне • М'Байе Ибрахим
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • 76'Песселья Херман • Касерес Мартин • Венути Лоренцо • Амрабат Софьян • Пульгар Эрик • Бонавентура Джакомо 83' ( Кастровилли Гаэтано ( 83') • Бираги Кристиано 68' ( Роша Игор II ( 68' ) • 79'Влахович Душан • Рибери Франк 77' ( Куаме Кристиан ( 77')
02 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Фиорентина, Кальяри, Болонья
гребаная бестолочь Гатузо опять снес мне билет ))) как знает что я ставлю за Наполи
Вот Наполи бездари, упустили возможность попадания в топ-4, а где заголовок Фиорентина без Кокорина сыграла в ничью в перестрелке с Болоньей....