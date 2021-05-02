Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Наполи» упустил победу над «Кальяри», «Болонья» и «Фиорентина» забили по три гола

02 Мая 2021, 17:58,

Неудачей «Аталанты» в 34-м туре Серии А едва не воспользовался «Наполи», который мог обыграть «Кальяри» и сравняться по очкам с конкурентами в борьбе за серебро. Гол Виктора Осимхена был единственным вплоть до 90-й минуты, когда соперник сравнял счет - 1:1.

«Болонья» и «Фиорентина» выдали боевую ничью - 3:3. У хозяев Родриго Паласио оформил хет-трик, у соперника дубль у Душана Влаховича.

Протокол игры  
Наполи 1:1 Кальяри
(1:0) Осимхен Виктор 13'    
    90' Нандес Найтан (1:1)
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду Хюсай Эльсейд Фабиан Руис   81' (Элмас Эльиф (   81') Демме Диего   56' Лосано Ирвинг   68' (Политано Маттео (   68') Зелиньски Пётр   81' (Бакайоко Тьемуэ (   81') Инсинье Лоренцо Осимхен Виктор   76' (Мертенс Дрис (   76')
Запасные: Петанья Андреа Зедадка Карим Руй Мариу Ррахмани Амир Идасяк Губерт Контини Никита Чиоффи Антонио Максимович Никола
Краньо Алессио Чеппители Лука   76' (Симеоне Джованни (   76') Годин Диего   32' Карбони Андреа Дзаппа Габриэле   82' (Калабрези Артуро (   82') Нандес Найтан Дункан Альфред Дейола Алессандро   34'   71' (Асамоа Квадво (   71') Ликояннис Хараламбос   82' (Черри Альберто (   82') Наингголан Раджа Паволетти Леонардо   46'
Запасные: Ругани Даниэле Клаван Рагнар Валюкевич Себастьян Педро Жоао Викарио Гульельмо Арести Симоне Трипальделли Алессандро
02 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры  
Болонья 3:3 Фиорентина
    21' Влахович Душан (0:1)
(1:1) Паласио Родриго 31'    
    64' Бонавентура Джакомо (1:2)
(2:2) Паласио Родриго 71'    
    74' Влахович Душан (2:3)
(3:3) Паласио Родриго 84'    
Скорупски Лукаш Томиясу Такэхиро   76' (Ольсен Сков Андреас (   76') Данило Ларанжера Сумаоро Адама   20' Орсолини Риккардо Сориано Роберто Сванберг Маттиас   47' Де Сильвестри Лоренцо Виньято Эмануэль   90' (Ювара Муса (   90') Барроу Муса Паласио Родриго
Запасные: Урбаньски Кацпер Бальдюрссон Андри-Фаннар Фараго Паоло Поли Андреа Антов Валентин Равалья Федерико Да Коста Жуниор Рабби Симоне М'Байе Ибрахим
Дронговски Бартломей Миленкович Никола   76' Песселья Херман Касерес Мартин Венути Лоренцо Амрабат Софьян Пульгар Эрик Бонавентура Джакомо   83' (Кастровилли Гаэтано (   83') Бираги Кристиано   68' (Роша Игор II (   68'   79') Влахович Душан Рибери Франк   77' (Куаме Кристиан (   77')
Запасные: Монтьель Кристобаль Росати Антонио Оливера Максимильяно Мартинес Лукас II Малку Кевин Кальехон Хосе Эйссерик Валентин Терраччиано Пьетро Баррека Антонио
02 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Фиорентина, Кальяри, Болонья
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
02 Мая 2021, 18:16

гребаная бестолочь Гатузо опять снес мне билет ))) как знает что я ставлю за Наполи

0
Misha_diablo_football
02 Мая 2021, 18:13

Вот Наполи бездари, упустили возможность попадания в топ-4, а где заголовок Фиорентина без Кокорина сыграла в ничью в перестрелке с Болоньей....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола