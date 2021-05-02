«Наполи» упустил победу над «Кальяри», «Болонья» и «Фиорентина» забили по три гола

Неудачей «Аталанты» в 34-м туре Серии А едва не воспользовался «Наполи», который мог обыграть «Кальяри» и сравняться по очкам с конкурентами в борьбе за серебро. Гол Виктора Осимхена был единственным вплоть до 90-й минуты, когда соперник сравнял счет - 1:1.

«Болонья» и «Фиорентина» выдали боевую ничью - 3:3. У хозяев Родриго Паласио оформил хет-трик, у соперника дубль у Душана Влаховича.