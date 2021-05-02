«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии

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02 Мая 2021, 17:53,
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За матчем 34-го тура Серии А «Сассуоло» - «Аталанта» с пристальным вниманием следили болельщики «Интера». В случае неудачи бергамасков «нерадзурри» становились чемпионами. В итоге так и случилось. «Аталанта» в середине первого тайма осталась в меньшинстве, но даже так открыли счет, правда на гол Робина Госенса соперник ответил ударом с пенальти Доменико Берарди. В конце было удаление и у «Сассуоло», а Луис Муриэль не забил 11-метровый - 1:1. «Интер» недостижимый для конкурентов и празднует завоевание титула!
Протокол игры
|32' Госенс Робин (0:1)
|(1:1) Берарди Доменико 52'
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт 87' ( Тольян Йереми ( 87') • Кирикеш Влад 34' 46' ( Феррари Джанмарко ( 46' ) • 53'Марлон 28' • 75'Кирьякопулос Георгиос • Обьянг Педро 45' 60' ( Бурабия Мехди ( 60') • Локателли Мануэль • 40'Берарди Доменико • Траоре Хамед 78' ( Айхан Кан ( 78') • Бога Жереми • Дефрель Грегоре 46' ( Распадори Джакомо ( 46')
Запасные: Пеголо Джанлука • Гараслин Лукаш • Джуричич Филип • Маньянелли Франческо • Лопес Максим • Пелузо Федерико • Рожерио да Силва
Голлини Пьерлуиджи • 22'Толой Рафаэл 79' ( Паломино Хосе ( 79') • Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • 78'Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Малиновский Руслан • Пессина Маттео 25' ( Спортьелло Марко ( 25') • Сапата Дуван 60' ( Муриэль Луис ( 60')
Запасные: Миранчук Алексей • Кальдара Маттиа • Иличич Йосип • Меле Йоаким • Коваленко Виктор • Пашалич Марио • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
02 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Аталанта, Сассуоло
Интернационале и его болельщикам поздравления! Надеюсь в следующем сезоне мы отберем у вас корону. Сейчас вы её заслужили
мне,как фанату Юве,конечно обидно,что чемп взял картон.Но это заслуженное скудетто Интера за 32 года.Всегда выигрывать невозможно и нужен был новый лидер! Форца футбол!!!!!!!!!!!!!
Картон сейчас уступает в Удине и может остаться за бортом ЛЧ )))
С победой фанатов Интера. Сериал в этом году довольно крутой, 5 команд еще борются за 3 места в ЛЧ.
Дождались. Давно пора.
Интер и его фанов поздравляю с победой
Конте сделал свое дело, поздравляю всех фанов Интера с победой !!!!...
Вот действительно не поспорить, что заслуженно. Самая стабильная игра среди остальных.
стадион свой постройте)
Поздравляем Интер с чемпионством). Аталанта и наполи синхронно решили обострить борьбу за лч). Какой всетаки интересный сезон в этом году).