Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии

02 Мая 2021, 17:53,

За матчем 34-го тура Серии А «Сассуоло» - «Аталанта» с пристальным вниманием следили болельщики «Интера». В случае неудачи бергамасков «нерадзурри» становились чемпионами. В итоге так и случилось. «Аталанта» в середине первого тайма осталась в меньшинстве, но даже так открыли счет, правда на гол Робина Госенса соперник ответил ударом с пенальти Доменико Берарди. В конце было удаление и у «Сассуоло», а Луис Муриэль не забил 11-метровый - 1:1. «Интер» недостижимый для конкурентов и празднует завоевание титула!

Протокол игры  
Сассуоло 1:1 Аталанта
    32' Госенс Робин (0:1)
(1:1) Берарди Доменико 52'    
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт   87' (Тольян Йереми (   87') Кирикеш Влад   34'   46' (Феррари Джанмарко (   46'   53') Марлон   28'   75' Кирьякопулос Георгиос Обьянг Педро   45'   60' (Бурабия Мехди (   60') Локателли Мануэль   40' Берарди Доменико Траоре Хамед   78' (Айхан Кан (   78') Бога Жереми Дефрель Грегоре   46' (Распадори Джакомо (   46')
Запасные: Пеголо Джанлука Гараслин Лукаш Джуричич Филип Маньянелли Франческо Лопес Максим Пелузо Федерико Рожерио да Силва
Голлини Пьерлуиджи   22' Толой Рафаэл   79' (Паломино Хосе (   79') Ромеро Кристиан Джимсити Берат   78' Хатебур Ханс Де Рон Мартен Фройлер Ремо Госенс Робин Малиновский Руслан Пессина Маттео   25' (Спортьелло Марко (   25') Сапата Дуван   60' (Муриэль Луис (   60')
Запасные: Миранчук Алексей Кальдара Маттиа Иличич Йосип Меле Йоаким Коваленко Виктор Пашалич Марио Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
02 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Аталанта, Сассуоло
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Комментарии (12)
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0
Evgen 86
02 Мая 2021, 19:27

Интернационале и его болельщикам поздравления! Надеюсь в следующем сезоне мы отберем у вас корону. Сейчас вы её заслужили

0
Bettega
02 Мая 2021, 19:00

мне,как фанату Юве,конечно обидно,что чемп взял картон.Но это заслуженное скудетто Интера за 32 года.Всегда выигрывать невозможно и нужен был новый лидер! Форца футбол!!!!!!!!!!!!!

0
Мансур Умаров 95
02 Мая 2021, 19:27

Картон сейчас уступает в Удине и может остаться за бортом ЛЧ )))

1
Bartimeus
02 Мая 2021, 18:49

С победой фанатов Интера. Сериал в этом году довольно крутой, 5 команд еще борются за 3 места в ЛЧ.

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2
Карыч Кар
02 Мая 2021, 18:14

Дождались. Давно пора.

2
ARTUR
02 Мая 2021, 18:12

Интер и его фанов поздравляю с победой

4
Misha_diablo_football
02 Мая 2021, 18:09

Конте сделал свое дело, поздравляю всех фанов Интера с победой !!!!...

8
Мансур Умаров 95
02 Мая 2021, 18:02
Поздравляю всех фанатов Интера с заслуженным чемпионством. Мы дождались этого. Форца Интер.
3
beorn_n
02 Мая 2021, 18:18

Вот действительно не поспорить, что заслуженно. Самая стабильная игра среди остальных.

2
Мансур Умаров 95
02 Мая 2021, 18:01
Спустя 11 лет скудетто возвращается на "Джузеппе Меацца".
0
Bettega
02 Мая 2021, 18:55

стадион свой постройте)

3
beorn_n
02 Мая 2021, 17:59

Поздравляем Интер с чемпионством). Аталанта и наполи синхронно решили обострить борьбу за лч). Какой всетаки интересный сезон в этом году).

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