«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии

За матчем 34-го тура Серии А «Сассуоло» - «Аталанта» с пристальным вниманием следили болельщики «Интера». В случае неудачи бергамасков «нерадзурри» становились чемпионами. В итоге так и случилось. «Аталанта» в середине первого тайма осталась в меньшинстве, но даже так открыли счет, правда на гол Робина Госенса соперник ответил ударом с пенальти Доменико Берарди. В конце было удаление и у «Сассуоло», а Луис Муриэль не забил 11-метровый - 1:1. «Интер» недостижимый для конкурентов и празднует завоевание титула!