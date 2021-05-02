Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Рибери получил повреждение

02 Мая 2021, 17:47,

В тридцать четвертом туре чемпионата Италии «Болонья» принимает на своем поле «Фиорентину».

На 77-й минуте встречи повреждение получил французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери, прихрамывая покинув поле. Вместо него в игру вступил Кристиан Куаме.

На данный момент идёт 83-я встреча, «Фиорентина» впереди со счётом 3:2.

38-летний Рибери сыграл двадцать шесть матчей за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал семь голевых передач. Напомним, что контракт француза с «Фиорентиной» истекает уже 30 июня 2021 года. В СМИ неоднократно появлялись слухи, что Рибери покинет клуб.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Франк Рибери
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