Рибери получил повреждение

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02 Мая 2021, 17:47,
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В тридцать четвертом туре чемпионата Италии «Болонья» принимает на своем поле «Фиорентину».
На 77-й минуте встречи повреждение получил французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери, прихрамывая покинув поле. Вместо него в игру вступил Кристиан Куаме.
На данный момент идёт 83-я встреча, «Фиорентина» впереди со счётом 3:2.
38-летний Рибери сыграл двадцать шесть матчей за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал семь голевых передач. Напомним, что контракт француза с «Фиорентиной» истекает уже 30 июня 2021 года. В СМИ неоднократно появлялись слухи, что Рибери покинет клуб.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Франк Рибери