Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Анчелотти: «Надеюсь, что «Милан» станет вторым»

02 Мая 2021, 13:47,

Наставник «Милана» Карло Анчелотти высказался о борьбе за место в Лиге чемпионов в итальянской Серии А.

«Интересная борьба, такая же ситуация и в Англии. Надеюсь, что выше всех финиширует сильнейшая команда, хотелось бы, чтобы ею стал «Милан».

Неудачные результаты Пирло? Я люблю его и не буду осуждать», - цитирует Анчелотти Sky Sport.

Отметим, что борьба за второе место в Италии находится в самом разгаре, промежуточную вторую строчку занимает «Милан», но конкурентам ещё предстоит сыграть свои матчи тридцать четвертого тура чемпионата Италии. Возглавляет турнирную таблицу «Интер», который сегодня может стать чемпионом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Карло Анчелотти, Андреа Пирло
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