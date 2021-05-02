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Моуринью готов возглавить конкурента «Интера»

02 Мая 2021, 12:31,

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что готов вернуться в Италию и возглавить клуб, соперничающий с «Интером», несмотря на то, что в свое время добивался успехов именно с «нерадзурри».

«Когда я ухожу из клуба, то говорю о нем только хорошее. Я не из тех, кто будет копаться в грязном белье. Я всегда ищу позитив.

«Интер»? Я все выиграл с этим клубом, у меня есть привязанность к нему. Но если однажды мне предложат тренировать клуб, который является конкурентом «Интера», то я не буду думать дважды. У меня профессиональный взгляд на работу», - цитирует португальского специалиста The Times.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
02 Мая 2021, 12:41

ржу не могу ))) у меня же профессиональный взгляд ))) в Специю его )) во ржака была бы

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