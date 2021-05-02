Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Футболисты «Интера» не будут все вместе смотреть матч с участием «Аталанты»

02 Мая 2021, 09:43,

В субботу «Интер» одержал важную победу над «Кротоне» и, набрав ещё одно очко, официально завоюет скудетто. Более того, титул может перейти к миланцам в воскресенье, если «Аталанта» не обыграет «Сассуоло».

- Мой гол не является официально «золотым», так как нам надо ждать завтрашнего дня, но мы очень близки к титулу, - заявил Sky Sport Italia полузащитник «нерадзурри» Кристиан Эриксен. - Я очень счастлив забить, потому что у меня было не много голов по ходу сезона, но буду рад, если он станет решающим в гонке за титулом.

Журналистов также интересовало, будет ли команда «Интера» в воскресенье собираться вместе для просмотра матча «Аталанты» и возможного празднования чемпионства. «Я останусь дома с семьей, - ответил Эриксен.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен
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