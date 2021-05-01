​Мората всё же попал в заявку «Ювентуса» на воскресный матч

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01 Мая 2021, 23:57,
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На пресс-конференции перед воскресной игрой итальянского чемпионата против «Удинезе» главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сказал, что Альваро Мората, возможно, не поедет в Удине из-за проблем с икроножной мышцей. Испанский форвард всё же попал в список футболистов «старой синьоры», которые отправятся на игру. Впрочем, ожидать выхода Мораты на поле с первых минут не стоит.
Добавим, что в опубликованной клубом заявке отсутствуют Мерих Демирал и Федерико Кьеза, которые ещё не полностью восстановились.
Матч «Удинезе» - «Ювентус» стартует второго мая в семь часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Альваро Мората