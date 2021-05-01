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​Мората всё же попал в заявку «Ювентуса» на воскресный матч

01 Мая 2021, 23:57,

На пресс-конференции перед воскресной игрой итальянского чемпионата против «Удинезе» главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сказал, что Альваро Мората, возможно, не поедет в Удине из-за проблем с икроножной мышцей. Испанский форвард всё же попал в список футболистов «старой синьоры», которые отправятся на игру. Впрочем, ожидать выхода Мораты на поле с первых минут не стоит. 

Добавим, что в опубликованной клубом заявке отсутствуют Мерих Демирал и Федерико Кьеза, которые ещё не полностью восстановились.

Матч «Удинезе» - «Ювентус» стартует второго мая в семь часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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