Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Де Врей рассказал, в чём улучшился «Интер» в этом сезоне

01 Мая 2021, 23:47,

Защитник «Интера» Стефан де Врей объяснил, в чём команда серьёзно прибавила в нынешнем сезоне.

«Шаг, который мы сделали в этом году, заключается в том, что мы научились проявлять терпение, не нервничать и не злиться. Теперь мы знаем, что рано или поздно сможем забить. Это и произошло сегодня», - сказал де Врей клубной пресс-службе после победы «Интера» над «Кротоне» со счётом 2:0.

Если в воскресенье «Аталанта» не победит в гостях у «Сассуоло», «Интер» досрочно станет чемпионом Италии. Если же бергамаски наберут три очка, команде Антонио Конте придётся отложить праздник как минимум до следующих выходных.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Стефан Де Врей
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