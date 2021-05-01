​Де Врей рассказал, в чём улучшился «Интер» в этом сезоне

Защитник «Интера» Стефан де Врей объяснил, в чём команда серьёзно прибавила в нынешнем сезоне.

«Шаг, который мы сделали в этом году, заключается в том, что мы научились проявлять терпение, не нервничать и не злиться. Теперь мы знаем, что рано или поздно сможем забить. Это и произошло сегодня», - сказал де Врей клубной пресс-службе после победы «Интера» над «Кротоне» со счётом 2:0.

Если в воскресенье «Аталанта» не победит в гостях у «Сассуоло», «Интер» досрочно станет чемпионом Италии. Если же бергамаски наберут три очка, команде Антонио Конте придётся отложить праздник как минимум до следующих выходных.