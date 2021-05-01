​«Интер» показал бурное празднование после победы над «Кротоне»

В субботу «Интер» обыграл «Кротоне» со счётом 2:0. Команда Антонио Конте может оформить титул чемпиона Италии уже в воскресенье. Это случится, если «Аталанта» не сумеет победить в гостях у «Сассуоло».

Формально «Интер» ещё не чемпион, однако команда отметила победу над «Кротоне» так, будто Скудетто уже оформлено. Пресс-служба «нерадзурри» опубликовала несколько видео из раздевалки и клубного автобуса.

Отметим, что «Интер» в последний раз становился чемпионом Италии в сезоне 2009/2010 под руководством Жозе Моуринью.