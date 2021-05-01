​Конте: «Переход в «Интер» был самым сложным выбором»

Антонио Конте близок к тому, чтобы принести «Интеру» Скудетто. После победной игры против «Кротоне» рулевой «нерадзурри» вспомнил свой приход на тренерский мостик команды.

«Я сделал самый сложный выбор, перейдя в «Интер». Многие прятались бы за историей, но я люблю вызовы. Я пришёл сюда, чтобы бросить вызов самому себе.

Я остаюсь фанатом каждого клуба, в котором работал, но я всегда остаюсь безоговорочным фанатом клуба, в котором работаю прямо сейчас. Я понимаю, что мне было нелегко войти в сердца фанатов «Интера», но я отдавал все силы в своей работе.

Я бросил себе вызов и был вознаграждён командой, которая делает что-то экстраординарное», - сказал Конте Sky Sport Italia.