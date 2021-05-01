​Косми: «Меня привели усыпить «Кротоне»

В субботу «Кротоне» проиграл «Интеру» и потерял даже математические шансы остаться в Серии А. Главный тренер команды Серсе Косми считает, что шансов сохранить прописку в элите у «Кротоне» не было.

«Я всегда говорил, что хочу дождаться окончания сезона. Меня сюда привели для эвтаназии, я просто усыпил «Кротоне». Я хочу конкурировать и бросать вызов другим. Должен признать, что ситуация меня немного огорчает», - сказал Косми Sky Sport Italia.

Напомним, что Серсе Косми стал главным тренером «Кротоне» в начале марта.

До конца сезона «Кротоне» сыграет против «Ромы», «Вероны», «Беневенто» и «Фиорентины».