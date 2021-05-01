Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Косми: «Меня привели усыпить «Кротоне»

01 Мая 2021, 21:56,

В субботу «Кротоне» проиграл «Интеру» и потерял даже математические шансы остаться в Серии А. Главный тренер команды Серсе Косми считает, что шансов сохранить прописку в элите у «Кротоне»  не было.

«Я всегда говорил, что хочу дождаться окончания сезона. Меня сюда привели для эвтаназии, я просто усыпил «Кротоне». Я хочу конкурировать и бросать вызов другим. Должен признать, что ситуация меня немного огорчает», - сказал Косми Sky Sport Italia.

Напомним, что Серсе Косми стал главным тренером «Кротоне» в начале марта.

До конца сезона «Кротоне» сыграет против «Ромы», «Вероны», «Беневенто» и «Фиорентины».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кротоне, Серсе Косми
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