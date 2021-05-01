Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Ювентус» потерял шансы стать чемпионом Италии десятый раз кряду

01 Мая 2021, 21:44,

В субботу «Интер» обыграл «Кротоне» и максимально приблизился к титулу чемпиона Италии. Команда Антонио Конте может завоевать Скудетто уже в воскресенье. Это случится, если «Аталанта» не сможет победить в гостях у «Сассуоло».

Между тем, можно выделить ещё один интересный момент. Победа «Интера» означает, что «Ювентус» точно не станет чемпионом Италии в этом сезоне. Туринцы потеряли математические шансы оказаться на вершине.

В Серии А будет новый чемпион впервые за десять лет. В последний раз «Ювентус» не становился чемпионом в сезоне 2010/2011, когда титул достался «Милану».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
01 Мая 2021, 22:12

ну что ж... до круглой и красивой 10 победы в сезоне не дошли , но таки все равно достижение конечно выдающееся , и при дерьмовой игре в последних 3 сезонах , привет пикимону Аньели .

1
beorn_n
01 Мая 2021, 21:57

9 это и так огромное достижение, 10 это лишь красивая цифра. Которую ближайшие 8-9 сезонов не факт что кто либо сможет побить.

2
Alex1972
01 Мая 2021, 21:53

Гей: Мы на правильном пути, ребята... Хе-хе..

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