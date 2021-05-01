​«Ювентус» потерял шансы стать чемпионом Италии десятый раз кряду

В субботу «Интер» обыграл «Кротоне» и максимально приблизился к титулу чемпиона Италии. Команда Антонио Конте может завоевать Скудетто уже в воскресенье. Это случится, если «Аталанта» не сможет победить в гостях у «Сассуоло».

Между тем, можно выделить ещё один интересный момент. Победа «Интера» означает, что «Ювентус» точно не станет чемпионом Италии в этом сезоне. Туринцы потеряли математические шансы оказаться на вершине.

В Серии А будет новый чемпион впервые за десять лет. В последний раз «Ювентус» не становился чемпионом в сезоне 2010/2011, когда титул достался «Милану».