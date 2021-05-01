​«Ювентус» потерял шансы стать чемпионом Италии десятый раз кряду

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01 Мая 2021, 21:44,
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В субботу «Интер» обыграл «Кротоне» и максимально приблизился к титулу чемпиона Италии. Команда Антонио Конте может завоевать Скудетто уже в воскресенье. Это случится, если «Аталанта» не сможет победить в гостях у «Сассуоло».
Между тем, можно выделить ещё один интересный момент. Победа «Интера» означает, что «Ювентус» точно не станет чемпионом Италии в этом сезоне. Туринцы потеряли математические шансы оказаться на вершине.
В Серии А будет новый чемпион впервые за десять лет. В последний раз «Ювентус» не становился чемпионом в сезоне 2010/2011, когда титул достался «Милану».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Интер Милан
ну что ж... до круглой и красивой 10 победы в сезоне не дошли , но таки все равно достижение конечно выдающееся , и при дерьмовой игре в последних 3 сезонах , привет пикимону Аньели .
9 это и так огромное достижение, 10 это лишь красивая цифра. Которую ближайшие 8-9 сезонов не факт что кто либо сможет побить.
Гей: Мы на правильном пути, ребята... Хе-хе..