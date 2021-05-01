«Интер» разобрался с «Кротоне» и находится в шаге от Скудетто

«Интер» практически завоевал золотые медали чемпионата Италии. В матче 34-го тура Серии А команда Антонио Конте обыграла на выезде «Кротоне». Главный аутсайдер с горем пополам и везением отбивал атаки противника вплоть до 69-й минуты, когда Кристиан Эриксен вколотил мяч в сетку. Ромелу Лукаку также имел отличные шансы, но попал в штангу, а также забил гол из положения вне игры. Точку в самом конце в контратаке поставил Ашраф Хакими.

Победа 2:0 позволит «Интеру» стать чемпионом при осечке «Аталанты» или уже в следующем туре.