Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» разобрался с «Кротоне» и находится в шаге от Скудетто

01 Мая 2021, 20:55,

«Интер» практически завоевал золотые медали чемпионата Италии. В матче 34-го тура Серии А команда Антонио Конте обыграла на выезде «Кротоне». Главный аутсайдер с горем пополам и везением отбивал атаки противника вплоть до 69-й минуты, когда Кристиан Эриксен вколотил мяч в сетку. Ромелу Лукаку также имел отличные шансы, но попал в штангу, а также забил гол из положения вне игры. Точку в самом конце в контратаке поставил Ашраф Хакими.

Победа 2:0 позволит «Интеру» стать чемпионом при осечке «Аталанты» или уже в следующем туре.

Протокол игры  
Кротоне 0:2 Интер Милан
    69' Эриксен Кристиан (0:1)
    90' Хакими Ашраф (0:2)
Кордац Алекс Джиджи Коффи Големич Владимир Магальян Лисандро Молина Сальваторе Мессьяс Жуниор Чигарини Лука   46' (Эдуардо Энрике (   46') Бенали Ахмед   66' (Вулич Милош (   66') Реца Аркадиуш   38' (Перейра Педру II (   38') Уна Адам   72' (Ривьер Эммануэль (   72'   73') Сими Нванкво
Запасные: Рисполи Андреа Креспи Джан Марко Дзанеллато Никколо Куомо Джузеппе Марроне Лука Петриччоне Якопо Феста Марко Рохас Луис
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф Барелла Николо Брозович Марсело   38' Сенси Стефано   65' (Санчес Алексис (   65') Дармиан Маттео   66' (Перишич Иван (   66') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   65' (Эриксен Кристиан (   65'   90')
Запасные: Янг Эшли Весино Матиас Паделли Даниэле Гальярдини Роберто Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц
01 мая. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Кротоне
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Комментарии (5)
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1
Карыч Кар
01 Мая 2021, 21:15

Супер! Над всей Италией чёрно-синее небо!

2
Champions of the world
01 Мая 2021, 21:13

Неужели в Италии сменится чемпион?! Даже как-то не верится в такие чудеса) Наконец-то, эра Ювентуса завершается, и Скудетто вернется в город Милан, как в добрые времена.

0
beorn_n
01 Мая 2021, 21:28

Завершается?) не факт). Это просто кратковременный сбой.

5
Мансур Умаров 95
01 Мая 2021, 21:01

Официально: Ювентус сложил с себя полномочия чемпиона Италии.

2
beorn_n
01 Мая 2021, 20:58

Поздравляем.

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