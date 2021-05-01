«Интер» разобрался с «Кротоне» и находится в шаге от Скудетто

|
01 Мая 2021, 20:55,
|
|
«Интер» практически завоевал золотые медали чемпионата Италии. В матче 34-го тура Серии А команда Антонио Конте обыграла на выезде «Кротоне». Главный аутсайдер с горем пополам и везением отбивал атаки противника вплоть до 69-й минуты, когда Кристиан Эриксен вколотил мяч в сетку. Ромелу Лукаку также имел отличные шансы, но попал в штангу, а также забил гол из положения вне игры. Точку в самом конце в контратаке поставил Ашраф Хакими.
Победа 2:0 позволит «Интеру» стать чемпионом при осечке «Аталанты» или уже в следующем туре.
Протокол игры
|Кротоне
|0:2
|Интер Милан
|69' Эриксен Кристиан (0:1)
|90' Хакими Ашраф (0:2)
Кордац Алекс • Джиджи Коффи • Големич Владимир • Магальян Лисандро • Молина Сальваторе • Мессьяс Жуниор • Чигарини Лука 46' ( Эдуардо Энрике ( 46') • Бенали Ахмед 66' ( Вулич Милош ( 66') • Реца Аркадиуш 38' ( Перейра Педру II ( 38') • Уна Адам 72' ( Ривьер Эммануэль ( 72' ) • 73'Сими Нванкво
Запасные: Рисполи Андреа • Креспи Джан Марко • Дзанеллато Никколо • Куомо Джузеппе • Марроне Лука • Петриччоне Якопо • Феста Марко • Рохас Луис
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф • Барелла Николо • Брозович Марсело • 38'Сенси Стефано 65' ( Санчес Алексис ( 65') • Дармиан Маттео 66' ( Перишич Иван ( 66') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 65' ( Эриксен Кристиан ( 65' ) 90'
Запасные: Янг Эшли • Весино Матиас • Паделли Даниэле • Гальярдини Роберто • Пинамонти Андреа • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц
01 мая. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Кротоне
Супер! Над всей Италией чёрно-синее небо!
Неужели в Италии сменится чемпион?! Даже как-то не верится в такие чудеса) Наконец-то, эра Ювентуса завершается, и Скудетто вернется в город Милан, как в добрые времена.
Завершается?) не факт). Это просто кратковременный сбой.
Официально: Ювентус сложил с себя полномочия чемпиона Италии.
Поздравляем.