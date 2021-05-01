​Маротта видит сходство между нынешним «Интером» и «Ювентусом» десятилетней давности

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сравнил нынешний миланский клуб с «Ювентусом», который десять лет назад начинал победную эру в Серии А. Тогда Маротта работал в туринском клубе, как и нынешний главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

«Я помню, как десять лет назад мы в «Ювентусе» начинали строить клуб, у которого были проблемы в предыдущие годы. Сейчас «Интер» находится в схожей ситуации. Антонио Конте заслуживает похвалы за то, что он выжимает максимум из игроков, которые есть в его распоряжении.

Мы знаем, что близки к чемпионству, но мы ещё не достигли цели», - сказал Маротта Sky Sport Italia.