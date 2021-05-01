​Мората вряд ли сыграет с «Удинезе»

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции перед матчем против «Удинезе» высказался по поводу кадровой ситуации в своей команде.

«Роналду сыграет с Дибалой, потому что Мората не в лучшей форме. Вчера у него была проблема с икроножной мышцей, сегодня мы оценим его состояние и решим, брать его в Удине или нет.

Данило в порядке, Кьеза на этой неделе тренировался по индивидуальной программе. Ставить его завтра в основу было бы рискованно.

Артур только вчера начал тренироваться в общей группе, а Ремзи по-прежнему занимается отдельно. Кулушевски работал всю неделю с командой и может начать игру с первых минут», - сказал Пирло.