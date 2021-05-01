Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Мората вряд ли сыграет с «Удинезе»

01 Мая 2021, 18:33,

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции перед матчем против «Удинезе» высказался по поводу кадровой ситуации в своей команде.

«Роналду сыграет с Дибалой, потому что Мората не в лучшей форме. Вчера у него была проблема с икроножной мышцей, сегодня мы оценим его состояние и решим, брать его в Удине или нет.

Данило в порядке, Кьеза на этой неделе тренировался по индивидуальной программе. Ставить его завтра в основу было бы рискованно.

Артур только вчера начал тренироваться в общей группе, а Ремзи по-прежнему занимается отдельно. Кулушевски работал всю неделю с командой и может начать игру с первых минут», - сказал Пирло.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Альваро Мората, Аарон Ремзи, Федерико Кьеза, Артур Мело, Деян Кулушевски
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола