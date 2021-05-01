​Пирло не волнуют слухи об отставке

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не беспокоится по поводу слухов о своей отставке. На неделе в Италии сообщали, что руководители туринского клуба решили вернуть Массимилиано Аллегри на должность наставника команды.

«Я в порядке. На днях общался с руководством, как обычно, мы многое обсудили. Меня не беспокоят слухи о моей работе, я слышу их только от вас, журналистов. Я спокоен и сконцентрирован на том, что я должен делать. Слухи никак не влияют на меня. У меня нет времени читать газеты», - рассказал Пирло на пресс-конференции перед матчем итальянского чемпионата против «Удинезе».