Кокорин - вне заявки «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

Российский форвард Александр Кокорин не включен в заявку «Фиорентины» на поединок 34-го тура Серии А против «Болоньи». Об этом сообщила пресс-служба флорентийского клуба.

Напомним, что 30-летний нападающий перебрался в итальянский коллектив из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. За его переход «фиалки» заплатили 4,5 миллиона евро.

Кокорин принял участие лишь в трех матчах чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. В настоящий момент Александр находится в лазарете.

Матч между «Болоньей» и «Фиорентиной» пройдет в воскресенье, второго мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.