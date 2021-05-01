Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин - вне заявки «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

01 Мая 2021, 16:09,

Российский форвард Александр Кокорин не включен в заявку «Фиорентины» на поединок 34-го тура Серии А против «Болоньи». Об этом сообщила пресс-служба флорентийского клуба.

Напомним, что 30-летний нападающий перебрался в итальянский коллектив из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. За его переход «фиалки» заплатили 4,5 миллиона евро.

Кокорин принял участие лишь в трех матчах чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. В настоящий момент Александр находится в лазарете.

Матч между «Болоньей» и «Фиорентиной» пройдет в воскресенье, второго мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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