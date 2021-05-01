Кокорин - вне заявки «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

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01 Мая 2021, 16:09,
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Российский форвард Александр Кокорин не включен в заявку «Фиорентины» на поединок 34-го тура Серии А против «Болоньи». Об этом сообщила пресс-служба флорентийского клуба.
Напомним, что 30-летний нападающий перебрался в итальянский коллектив из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. За его переход «фиалки» заплатили 4,5 миллиона евро.
Кокорин принял участие лишь в трех матчах чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. В настоящий момент Александр находится в лазарете.
Матч между «Болоньей» и «Фиорентиной» пройдет в воскресенье, второго мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин