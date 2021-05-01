В «Фиорентине» отреагировали на информацию, что Кокорин пропустит остаток сезона

В «Фиорентине» высказались относительно российского форварда Александра Кокорина, находящегося в лазарете из-за повреждения.

«Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом», - приводит слова пресс-службы флорентийского клуба издание «Спорт-экспресс».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что 30-летний футболист больше не появится на поле в текущем сезоне.

Кокорин перебрался в «Фиорентину» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

В составе «Фиорентины» Александр провел всего три поединка, не отметившись голевыми действиями.