В «Фиорентине» отреагировали на информацию, что Кокорин пропустит остаток сезона

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01 Мая 2021, 12:26,
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В «Фиорентине» высказались относительно российского форварда Александра Кокорина, находящегося в лазарете из-за повреждения.
«Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом», - приводит слова пресс-службы флорентийского клуба издание «Спорт-экспресс».
Ранее итальянские СМИ сообщали, что 30-летний футболист больше не появится на поле в текущем сезоне.
Кокорин перебрался в «Фиорентину» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.
В составе «Фиорентины» Александр провел всего три поединка, не отметившись голевыми действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин