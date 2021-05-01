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Дзанетти: «Интер» заслужил скудетто, остался последний рывок»

01 Мая 2021, 09:40,

Экс-защитник «Интера» Хавьер Дзанетти, ныне занимающий должность вице-президента миланского клуб, поделился мнением насчет прогресса команды под руководством главного тренера Антонио Конте.

«Интеру» остался последний рывок. Мы довольны работой, которую проделали за последние два года. Конте и футболисты показывают отличные результаты. Команда близка к скудетто, мы заслужили титул за свои огромные усилия, которые приложили в период пандемии», - цитирует функционера TyC Sports.

После 33-х туров чемпионата Италии миланский клуб набрал 79 баллов и опережает идущую второй «Аталанту» на 11 очков. Следующий матч «Интер» сыграет на выезде против «Кротоне».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Хавьер Дзанетти
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