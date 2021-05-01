Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Де Лихт: «Цель «Ювентуса» - второе место в Серии А»

01 Мая 2021, 09:16,

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт рассказал о цели клуба на остаток нынешнего сезона.

«Изначально мы настраивались на очередной чемпионский титул, однако теперь у нас другая цель. Нам нужно закончить сезон на второй строчке. У нас очень сильная команда, поэтому мы обязаны ставить перед собой самые высокие цели», - передает слова голландского футболиста Football-Italia.

После 33-х туров Серии А «старая синьора» набрала 66 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Туринский клуб отстает от идущей второй «Аталанты» на два очка.

Следующий матч «Ювентус» проведет на выезде против «Удинезе». Игра пройдет в воскресенье, второго мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Маттайс де Лихт
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