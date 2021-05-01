Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» рассматривает кандидатуры трёх тренеров

01 Мая 2021, 09:05,

Руководство «Наполи» очертило круг из нескольких кандидатов на пост главного тренера команды. По окончании сезона неаполитанский коллектив расстанется с Дженнаро Гаттузо. Об этом рапортует Football-Italia.

Как сообщает источник, глава клуба Аурелио де Лаурентис рассматривает кандидатуры трех специалистов. Речь идет о Лучано Спаллетти, Кристофе Галтье и Винченцо Итальяно.

После 33-х туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 66 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Гаттузо проведут на своем поле против «Кальяри». Встреча запланирована на воскресенье, второе мая. Начало - 16:00 мск.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти
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