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«Фиорентина» оценила 21-летнего форварда в 60 млн евро

30 Апреля 2021, 21:42,

Забивной форвард «Фиорентины» Душан Влахович интересует многие европейские клубы. В то же время руководство «фиалок» намерено отпугнуть потенциальных покупателей высокой ценой за 21-летнего футболиста, желая получить за него 60 млн евро. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

21-летний серб забил 17 голов в 32 матчах Серии А и может пойти по пути Федерико Кьезы. «Фиорентина» получила 10 млн евро от «Ювентуса» за аренду вингера, а также прописала в контракте право выкупа в 40 миллионов. Действующий контракт Душана Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Душан Влахович
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