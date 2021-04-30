Аллегри и Липпи могут вернуться в «Ювентус», устроив кадровую революцию

Провальный сезон «Ювентуса» может завершиться глобальными перестановками в руководстве клуба. Президент Андреа Аньелли подмочил себе репутацию организацией Суперлиги Европы, которую спустя два дня после ее создания покинули почти все клубы.

La Gazzetta dello Sport считает, что Массимилиано Аллегри может вернуться на тренерский мостик команды, а Андреа Пирло в любом случае будет уволен. За 5 лет с Аллегри «старая синьора» выиграла пять чемпионских титулов, четыре Кубка, два Суперкубка страны и дважды пробивалась в финал Лиги чемпионов.

Потенциальный приход Аллегри - это автоматическая отставка Павла Недведа и Фабио Паратичи, которые приложили руку к увольнению Массимилиано два года назад. На должность нового спортивного директора рассматривается кандидатура Марчелло Липпи.