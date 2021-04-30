Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте призвал свою команду не недооценивать «Кротоне»

30 Апреля 2021, 17:25,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что его команде не стоит недооценивать «Кротоне».

«Ребята понимают, что завтра нам будет противостоять крепкий соперник. Если мы поедем на матч с «Кротоне» и будем настроены несерьезно, то нас будет ждать неприятный сюрприз.

Мы уважаем «Кротоне» и то, как они играют. Соперник будет мотивирован, они хотят доказать, что заслуживают остаться в Серии А», - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что матч между «Интером» и «Кротоне» состоится завтра, первого мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Кротоне
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