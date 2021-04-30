Конте призвал свою команду не недооценивать «Кротоне»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что его команде не стоит недооценивать «Кротоне».

«Ребята понимают, что завтра нам будет противостоять крепкий соперник. Если мы поедем на матч с «Кротоне» и будем настроены несерьезно, то нас будет ждать неприятный сюрприз.

Мы уважаем «Кротоне» и то, как они играют. Соперник будет мотивирован, они хотят доказать, что заслуживают остаться в Серии А», - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что матч между «Интером» и «Кротоне» состоится завтра, первого мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.