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Якини: «Не знаю, когда Кокорин вернётся в общую группу»

30 Апреля 2021, 14:48,

Главный тренер «Фиорентины» Беппе Якини ответил на вопрос о российском нападающем Александре Кокорине.

«Он ещё не тренировался с командой после того, как я возглавил клуб, Александр продолжает восстанавливаться от травмы. Он занимается по индивидуальной программе. Сейчас я не знаю, когда Кокорин вернётся к тренировкам в общей группе, ему ещё предстоит пройти обследование», - цитирует Якини Fiorentina.it.

30-летний российский нападающий принял участие лишь в трёх матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 77 минут.

Напомним, что Кокорин перешёл в стан итальянского клуба из «Спартака» в летнее трансферное окно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Беппе Якини
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