Якини: «Не знаю, когда Кокорин вернётся в общую группу»

|
30 Апреля 2021, 14:48,
|
|
Главный тренер «Фиорентины» Беппе Якини ответил на вопрос о российском нападающем Александре Кокорине.
«Он ещё не тренировался с командой после того, как я возглавил клуб, Александр продолжает восстанавливаться от травмы. Он занимается по индивидуальной программе. Сейчас я не знаю, когда Кокорин вернётся к тренировкам в общей группе, ему ещё предстоит пройти обследование», - цитирует Якини Fiorentina.it.
30-летний российский нападающий принял участие лишь в трёх матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 77 минут.
Напомним, что Кокорин перешёл в стан итальянского клуба из «Спартака» в летнее трансферное окно.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Беппе Якини