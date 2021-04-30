Пруццо: «Фонсека потерял контроль над командой»

Бывший нападающий сборной Италии Роберто Пруццо считает, что «Роме» стоит уволить главного тренера Паулу Фонсеку после поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче полуфинала Лиги Европы.

«Было бы здорово, если бы «Рома» сейчас сменила тренера. Фонсека потерял контроль над командой. Конечно, травмы повлияли на игру, но такому результату нет оправданий, Паулу должен был припарковать автобус у ворот и постараться сыграть надежно», - цитирует Пруццо Radio Radio.

После тридцати трёх туров «Рома» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от идущего пятым «Милана» на одиннадцать очков.