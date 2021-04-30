​Президент «Интера» обсудил трансферную стратегию

Президент «Интера» Стивен Чжан прилетел в Италию и обсудил с генеральным директором клуба Джузеппе Мароттой трансферную стратегию клуба на следующий сезон. В пятницу Чжан, которого не было в Италии семь месяцев, встретится с командой и главным тренером.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» не будет делать дорогих покупок. Тратить деньги на трансферы клуб сможет только за счёт выручки от продаж. При этом клуб не планирует расставаться с лидерами, а будет продавать только тех игроков, которые не подходят под стиль игры Антонио Конте.

Напомним, что «Интер» близок к титулу чемпиона Италии.