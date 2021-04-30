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​Фонсеку могут уволить ещё до завершения сезона

30 Апреля 2021, 11:41,

Дни Паулу Фонсеки в «Роме», похоже, сочтены. Как сообщает Calciomercato.com, владельца римского клуба Дэна Фридкина настолько разозлило крупное поражение команды от «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы, что он может отправить португальского тренера в отставку ещё до завершения нынешнего сезона.

Напомним, в четверг вечером «Рома» проиграла в Манчестере с результатом 2:6, хотя она вела в счёте по ходу игры.

Ранее в прессе сообщалось, что Фонсека будет уволен по завершению сезона. Главным кандидатом на должность тренера «Ромы» СМИ назвали Маурицио Сарри, ныне не имеющего клуба.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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