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​Аллегри заметили в Турине

30 Апреля 2021, 11:25,

Поговаривают, что Массимилиано Аллегри возглавит «Ювентус» спустя два года после ухода с тренерского мостика клуба. Слухи подогревает тот факт, что в четверг Аллегри был замечен в Турине. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в «Ювентусе» в обозримом будущем могут произойти серьёзные изменения. Помимо тренера Андреа Пирло, своих должностей могут лишиться вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи. Будущее президента Андреа Аньелли тоже под вопросом – директора Exor могут рассмотреть его отставку до конца весны.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри
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