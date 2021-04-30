​Аллегри заметили в Турине

Поговаривают, что Массимилиано Аллегри возглавит «Ювентус» спустя два года после ухода с тренерского мостика клуба. Слухи подогревает тот факт, что в четверг Аллегри был замечен в Турине. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в «Ювентусе» в обозримом будущем могут произойти серьёзные изменения. Помимо тренера Андреа Пирло, своих должностей могут лишиться вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи. Будущее президента Андреа Аньелли тоже под вопросом – директора Exor могут рассмотреть его отставку до конца весны.