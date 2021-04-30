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​У Райолы появился клиент в женском футболе

30 Апреля 2021, 09:22,

Известный футбольный агент Мино Райола обзавёлся клиентом в женском футболе. Как сообщает Corriere dello Sport, речь идёт о Барбаре Бонанси, выступающей за «Ювентус» за позиции нападающего.

Слухи связывают Барбару Бонанси с переходом во французский «Лион». Вероятность продления контракта Барбары с «Ювентусом», по оценкам СМИ, достаточно низкая.

Мино Райола имеет множество звёздных клиентов в мужском футболе. В числе футболистов, с которыми работает Райола, находятся нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Мино Райола, Барбара Бонанси
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