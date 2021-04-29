«Нант» объявил о выкупе голкипера «Фиорентины» Альбана Лафона.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, контракт с 22-летним голкипером рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Я очень рад, что «Нант» решил выкупить меня. Это показывает, что я проделываю серьезную работу, клуб рассчитывает на меня. Теперь я должен оправдать ожидания руководства, постараюсь ответить им взаимностью. Тренер недавно назначил меня капитаном – это дополнительно мотивирует. Надеюсь, что все успехи у меня впереди. Сейчас я сосредоточен на ближайших матчах, хочу помочь команде», - цитирует Лафона пресс-служба «Нанта».