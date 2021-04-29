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«Нант» объявил о выкупе голкипера «Фиорентины»

29 Апреля 2021, 19:54,

«Нант» объявил о выкупе голкипера «Фиорентины» Альбана Лафона.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, контракт с 22-летним голкипером рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Я очень рад, что «Нант» решил выкупить меня. Это показывает, что я проделываю серьезную работу, клуб рассчитывает на меня. Теперь я должен оправдать ожидания руководства, постараюсь ответить им взаимностью. Тренер недавно назначил меня капитаном – это дополнительно мотивирует. Надеюсь, что все успехи у меня впереди. Сейчас я сосредоточен на ближайших матчах, хочу помочь команде», - цитирует Лафона пресс-служба «Нанта».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Нант, Альбан Лафон
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