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​Модель, обвиняющая Роналду в изнасиловании, хочет получить 65 млн евро

29 Апреля 2021, 12:50,

Бывшая модель Кэтрин Майорга, которая обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, хочет получить около 65 миллионов евро компенсации от звёздного футболиста. Об этом на своих страницах сообщает Mirror.

Майорга хочет получить по 18 миллионов фунтов за прошлые и будущие страдания, ещё 18 миллионов фунтов - в качестве штрафных санкций. Остальная часть требуемой суммы представляет собой судебные издержки. Суммарно получается приблизительно 56,5 миллиона фунтов (65 млн евро).

Как известно, Криштиану Роналду отрицает обвинения в изнасиловании. Португалец заявлял, что такое преступление противоречит его ценностям.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
29 Апреля 2021, 16:04

Ювентус тоже вправе потребовать такую же сумму... За это же... Хе-хе...

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Boris
29 Апреля 2021, 15:43

Я вот чего не пойму. Если кто-то кого-то изнасиловал, и его поймали, то жертва тоже может требовать 18 лямов компенсации? Или компенсация за преступление зависит от дохода преступника? И с каких пор вообще за подобные преступления деньгами платят? Насильников нужно сажать в тюрьму, вроде это в законодательстве любой "цивилизованной" страны прописано, но причём тут деньги? Понятны расходы на судебные издержки, остальное - нет.
Так и сказать её, мол можете бороться в суде за того чтобы его посадили, и только. Посмотрим будет ли она это делать. Лично я сильно сомневаюсь.

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