​Модель, обвиняющая Роналду в изнасиловании, хочет получить 65 млн евро

Бывшая модель Кэтрин Майорга, которая обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, хочет получить около 65 миллионов евро компенсации от звёздного футболиста. Об этом на своих страницах сообщает Mirror.

Майорга хочет получить по 18 миллионов фунтов за прошлые и будущие страдания, ещё 18 миллионов фунтов - в качестве штрафных санкций. Остальная часть требуемой суммы представляет собой судебные издержки. Суммарно получается приблизительно 56,5 миллиона фунтов (65 млн евро).

Как известно, Криштиану Роналду отрицает обвинения в изнасиловании. Португалец заявлял, что такое преступление противоречит его ценностям.