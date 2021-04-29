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​Дармиан охарактеризовал ван Галя и Моуринью

29 Апреля 2021, 12:34,

Защитник «Интера» Маттео Дармиан сказал несколько слов по поводу своих бывших тренеров – Луи ван Галя и Жозе Моуринью.

«Ван Галь помешал на правилах. В один из первых моих дней в Манчестере он отвёл меня в сторону и сказал: «Ты здесь благодаря мне. Я уверен, что ты составишь конкуренцию Антонио Валенсии, но имена для меня не важны».

Что касается Моуринью, что он не любит ничего, кроме как побеждать. Я обязан ему трофеями, хотя это и была Лига Европы.

Конте имеет отличные идеи с тактической точки зрения, он на шаг впереди», - сказал Дармиан в интервью La Gazzetta dello Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Жозе Моуринью, Антонио Конте, Луи Ван Галь, Маттео Дармиан
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