​Дармиан охарактеризовал ван Галя и Моуринью

Защитник «Интера» Маттео Дармиан сказал несколько слов по поводу своих бывших тренеров – Луи ван Галя и Жозе Моуринью.

«Ван Галь помешал на правилах. В один из первых моих дней в Манчестере он отвёл меня в сторону и сказал: «Ты здесь благодаря мне. Я уверен, что ты составишь конкуренцию Антонио Валенсии, но имена для меня не важны».

Что касается Моуринью, что он не любит ничего, кроме как побеждать. Я обязан ему трофеями, хотя это и была Лига Европы.

Конте имеет отличные идеи с тактической точки зрения, он на шаг впереди», - сказал Дармиан в интервью La Gazzetta dello Sport.