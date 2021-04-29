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​«Фиорентина» ведёт переговоры с Гаттузо

29 Апреля 2021, 11:43,

Дженнаро Гаттузо может сменить «Наполи» на «Фиорентину». Как сообщает SportItalia, «фиалки» уже вступили в переговоры с тренером. Гаттузо попросил у клуба гарантий по сохранению в составе некоторых футболистов, в частности Душана Влаховича, которого пресса активно сватает в «Милан». Ожидается, что диалог будет продолжен в ближайшее время.

«Фиорентину» также слухи связывают с Роберто де Дзерби из «Сассуоло», однако фаворитом в борьбе за этого специалиста считается украинский «Шахтёр». В сложившейся ситуации президент «фиалок» Рокко Комиссо определил Гаттузо в качестве главного кандидата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Фиорентина, Дженнаро Гаттузо
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