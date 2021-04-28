Мхитарян – о Клоппе: «Он похож на психолога»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вспомнил работу с Юргеном Клоппом в дортмундской «Боруссии».

«Клопп был дружелюбен с игроками. Он был похож на психолога и старался вселить уверенность в каждого, даже если вы плохо играете или ошибаетесь. В то время я вел себя неправильно, если у меня не шла игра, то я закрывался и ни с кем не общался. Я чувствовал себя виноватым, когда мы проигрывали или играли плохо. Но Клопп объяснял, что в футбол играют одиннадцать игроков, побеждает и проигрывает вся команда. Проблема не в одном игроке, от ошибок никто не застрахован. Он помог мне понять это, после чего я стал чувствовать себя увереннее», - цитирует Мхитаряна The Athletic.