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Мхитарян – о Клоппе: «Он похож на психолога»

28 Апреля 2021, 22:30,

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вспомнил работу с Юргеном Клоппом в дортмундской «Боруссии».

«Клопп был дружелюбен с игроками. Он был похож на психолога и старался вселить уверенность в каждого, даже если вы плохо играете или ошибаетесь. В то время я вел себя неправильно, если у меня не шла игра, то я закрывался и ни с кем не общался. Я чувствовал себя виноватым, когда мы проигрывали или играли плохо. Но Клопп объяснял, что в футбол играют одиннадцать игроков, побеждает и проигрывает вся команда. Проблема не в одном игроке, от ошибок никто не застрахован. Он помог мне понять это, после чего я стал чувствовать себя увереннее», - цитирует Мхитаряна The Athletic.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Юрген Клопп, Генрих Мхитарян
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